Metrô de SP demite 5 funcionários por paralisação surpresa em 12 de outubro

Funcionários alegaram que paralisação era, na verdade, um protesto. Os servidores estavam manifestando solidariedade a três trabalhadores da Linha 2-Verde que tinham se recusado a assumir as funções após o recebimento de advertências que consideravam injustas. De acordo com o Metrô, "tais advertências não implicavam em demissão ou redução de salários".

Com paralisação, serviços foram prejudicados em 49 estações. Segundo o Metrô, o protesto durou cerca de três horas e causou interrupção das linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata e operação com velocidade reduzida na Linha 2-Verde. A empresa ainda disse ter registrado mais de 30 evacuações de trem no dia.

Punições anunciadas hoje não têm relação com a greve de 3 de outubro. O Metrô também informou que avalia outros casos e não descarta novas punições.

A paralisação deixou milhares de pessoas sem comunicação, tanto nos trens como nas estações (...), uma vez que os operadores haviam decidido deixar seus postos e fechar as estações. Houve registro de protestos de passageiros e danos nas estações, o que colocou em risco a integridade do público e também de outros funcionários do Metrô.

Metrô, em nota

Sindicato fala em "retaliação"

Metroviários classificaram demissões como "injustas". Em nota, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo disse que as punições anunciadas pelo Metrô são uma retaliação à "poderosa" greve do dia 3 de outubro, um protesto contra o plano de privatizações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).