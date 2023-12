'Alívio', diz dona de doceria após prisão de suspeita por mortes em GO

Mariana divulgou vídeo orando com funcionários, abraçando clientes e amigos. Ela agradeceu pela confiança que depositaram nela e na empresa, mesmo após o desgaste sofrido com a notícia das mortes. Clientes e amigos subiram nas redes a hashtag #JuntosComAPerdomo e realizaram um drive thru em frente à doceria em solidariedade à empresária.

As mortes de Leonardo Pereira Alves, 58, e da mãe dele, Luzia Alves, 86, ocorreram após ambos terem supostamente comido um bolo de pote no domingo (17), da Perdomo Doces, no café da manhã. A filha de Leonardo, a médica Maria Paula Alves, divulgou o caso nas redes sociais, o que acabou por levantar suspeitas contra a doceria.

O bolo foi entregue a eles pela ex-nora de Leonardo, Amanda Partata Mortoza, segundo a polícia. Em boletim de ocorrência, a esposa da vítima informou que o marido, a mãe e também Amanda passaram mal após a ingestão do doce.

A polícia afirma que não há qualquer relação da doceria no caso. De acordo com o delegado Carlos Alfama, é possível até que os venenos não estivessem nos bolos e sim em sucos.