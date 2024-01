Helicóptero desaparecido em SP: o diálogo entre piloto e dono de heliponto

Fiquei chamando no VHF na frequência do corredor litoral 122.925 por aproximadamente uma hora e sem resposta.

Dono do heliponto em Ilhabela

O dono do heliponto afirmou que passou todos os detalhes e conversas para as autoridades. Além das coordenadas do último contato, ele ainda narrou que o local em que os pilotos costumam cruzar é chamado de fazendinha (Fazenda Serramar).

A FAB (Força Aérea Brasileira) reforçou hoje, em nota, que Maroum não é controlador de tráfego aéreo. "O tom informal e as informações repassadas não condizem com a prática diária dos profissionais habilitados para tal função."

O desaparecimento

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. A aeronave saiu do aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, rumo a Ilhabela.

A suspeita inicial é de que o sumiço tenha ocorrido na região da Serra do Mar. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.