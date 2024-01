Família foi morta em emboscada e pai tinha mochila com droga, diz polícia

Ao descer para entregar a droga, Anderson foi morto a tiros. O corpo dele foi encontrado a cerca de 15 metros do carro. A polícia acredita que o suspeito não sabia que Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e a filha do casal, Isabelly Tofalete Marinho, de 15 anos, estavam no veículo.

Tentativa de chamada para o 190. Às 14h10 de quinta-feira (28), data em que a família desapareceu, Isabelly tentou ligar para o 190, mas a chamada não completou. Os celulares das vítimas ainda não foram localizados pela polícia.

Mãe e filha foram mortas a tiros dentro do carro. Os tiros de pistola 9 milímetros foram disparados de fora para dentro do carro. Mirele ainda estava com o cinto de segurança quando foi atingida e a adolescente estava no banco de trás do carro.

Para a polícia, Mirele e a adolescente foram mortas por serem testemunhas do crime.

Em 2015, Anderson foi condenado a dois anos de prisão por tráfico de drogas. Ele cumpriu pena em regime aberto. A polícia acredita que o mecânico ainda tinha envolvimento com o crime.

Entenda o caso

A família desapareceu na tarde de quinta-feira (28) e foi encontrada morta após quatro dias. Anderson, a esposa e a filha do casal saíram às 13h de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para almoçar e comemorar o aniversário de Mirele. O trajeto de 50 km dura pouco mais de 40 minutos.