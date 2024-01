Homem morre baleado após briga com policial militar de folga no PR

Um homem morreu baleado após uma briga com um policial militar de folga que passeava ontem de carro com a família na orla da praia de Pontal do Paraná.

O que aconteceu

O policial atirou em dois homens que deram socos no rosto do agente e tentaram tirar sua arma, segundo o agente. Um deles, de 31 anos, morreu. O outro, de 18, ficou com ferimento no braço e está internado em um hospital em Paranaguá, sem risco de morrer. O policial ficou com lesões no rosto.