PM do Rio anuncia operação e ocupação na Cidade de Deus por 24 horas

O objetivo é combater ações criminosas. Segundo a PM, os militares vão retirar barricadas e recuperar veículos roubados e/ou clonados.

Até as 12 h, segundo a PM, um homem havia sido preso e um rádio transmissor foi apreendido. Além disso, um veículo e três motocicletas roubadas também foram apreendidas. Barricadas foram retiradas, mas ainda há um saldo contabilizado. Já o BAC apreendeu 45 tabletes de maconha e 95 trouxinhas de maconha.

A Cidade de Deus é um dos pontos de domínio da facção Comando Vermelho no Rio. A organização montou barricadas que impedem a entrada de veículos na comunidade.

Imagens mostram barricadas em várias vias da comunidade e a chegada de blindados à Cidade de Deus. Os registros foram feitas e mostradas pela TV Globo no Rio, e enviadas por telespectadores à emissora.

A operação é realizada por equipes do 18º BPM (Jacarepaguá). O grupo conta com apoio do GESAR (Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate) e do BAC (Batalhão de Ação de CãeS).