Aeroporto de Guarulhos terá nova sala VIP; veja como será

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, ganhará uma nova sala VIP no primeiro semestre do ano que vem. O espaço, idealizado pelo Itaú Personnalité e feito para uso exclusivo dos clientes do banco, ficará em cima do Mezanino, no Terminal 3, logo após o Duty Free. O lugar foi projetado para ter uma área de 1 mil metros quadrados.

Clientes do Itaú Personnalité poderão usufruir do salão momentos antes de embarcar partindo de Guarulhos, ou durante as escalas, no caso de voos de conexão. Mais detalhes sobre as condições de acesso e comodidades serão divulgadas em breve, informou a instituição bancária.

"Viajar é um hábito para o público de alta renda e, como uma marca exclusiva, queremos estar perto dos nossos clientes neste momento também", disse Adriana dos Santos, diretora do Itaú Personnalité.

A sala VIP está atrelada ao programa do banco Minhas Vantagens, que também incluirá o serviço de valet exclusivo da marca, outra novidade prevista para 2025 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o Itaú Personnalité, o benefício começará em janeiro e vai funcionar, também, no Terminal 3,

"As novidades fazem parte da estratégia do segmento em oferecer experiências exclusivas e benefícios que agreguem ainda mais conveniência e conforto aos seus clientes", diz o banco, em comunicado.

Além de desobrigar o cliente a encontrar uma vaga no estacionamento, o serviço do valet inclui também espaço exclusivo para recepcionar os viajantes, e equipes para ajudar os passageiros na retirada das bagagens dos veículos. O espaço ainda terá uma conexão direta com o saguão de check-in.

Para acessar o valet, o cliente deverá seguir as placas que indicam o setor de embarque do Terminal 3 do aeroporto até localizar a placa do "Valet Itaú Personnalité". O serviço funcionará diariamente das 6h às 23h para chegada do veículo no aeroporto; a retirada terá funcionamento 24 horas, no edifício garagem do terminal 3.