Corpo é encontrado no Rio em meio a buscas por 2 desaparecidos após chuvas

Chuva deixou 12 mortos e 2 desaparecidos

Cláudio Castro confirmou ontem (15) a morte de mais uma pessoa em decorrência das chuvas. O governador não disse qual o gênero ou o local da 12ª morte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são oito homens e quatro mulheres.

Duas pessoas estão desaparecidas. A Defesa Civil do Rio confirmou hoje o desaparecimento de um homem no morro do Chapadão, na periferia da capital fluminense. Ele tem 49 anos e foi identificado como Jackson Pinheiro da Silva. A outra pessoa desaparecida é Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, que desapareceu em Belford Roxo, quando o veículo em que ela estava foi arrastado pelo rio Botas.