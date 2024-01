Contato com família e sem algema: como atua juíza que ofereceu café a preso

Dignidade durante as audiências de custódia. Vidal, que também preside a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Roraima, defende que os presos devem ser tratados com "humanidade" durante os processos. A audiência de custódia ocorre para analisar a legalidade da prisão e se a pessoa detida teve a integridade física violada — nesse momento, casos de tortura e agressão no flagrante devem ser relatados.

Perfis bolsonaristas criticaram tratamento humanizado ao preso. O caso de Luan Gomes ganhou repercussão nas redes sociais.

Ela não aceita o preso algemado na audiência de custódia, com exceção dos casos previstos em lei, quando o preso representa algum tipo de ameaça. Tem alguns juízes que precisam ir para a sala de aula estudar Direitos Humanos. A OAB atribuiu a menção honrosa como forma de incentivar o tratamento humanizado nas audiências.

Ednaldo Vidal, presidente da OAB Roraima

"Sem humilhação e alteração de voz"

Juíza conduz audiências de custódia "sem alterar tom de voz". A advogada Cristiane Rodrigues de Sá, integrante do conselho seccional da OAB de Roraima e vice-presidente do Sistema Carcerário do órgão, afirma que a juíza acompanha as audiências "sem humilhar os presos". "Há juízes que tratam mal os presos. Ela respeita as regras do jogo e os trata com dignidade. O que observamos no dia a dia são casos em que falta o tratamento humanitário, com presos sendo torturados."

"Algemas em último caso", diz advogada. Segundo Cristiane, os instrumento de contenção são utilizados em "último caso". A advogada já foi aluna da magistrada e ambas ministraram aulas de direito na Faculdade Cathedral em Roraima.