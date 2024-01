Barreira cai e Mogi-Bertioga é interditada; previsão é de chuva no litoral

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu ontem um alerta de perigo para o alto volume de chuvas no litoral. Há risco de deslizamento de terra em encostas, rios transbordando e alagamentos.

A previsão também é de alerta no fim de semana. Entre hoje e sábado (27), a Defesa Civil do Estado estima em até 220 mm o volume de chuva na Baixada Santista e em até 150 mm no litoral norte. Cada mm de chuva representa 1 litro de água por metro quadrado.

Umidade marítima forma nuvens carregadas no litoral. Além disso, uma região de baixa pressão no mar do Sudeste também carrega as nuvens da região, provocando chuva forte nos próximos dias, segundo previsão da Climatempo.

São Sebastião liga sirene

Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, acionou a sirene de evacuação no noite de ontem. O equipamento foi acionado em razão dos 50 mm de chuva que caíram na Vila Sahy, onde morreram 64 pessoas em fevereiro do ano passado em razão de deslizamentos.

Esta foi a primeira vez que a sirene foi acionada. Ela entrou em operação no fim do ano passado. Embora não tenha havido deslizamentos, os moradores foram orientados a procurar abrigo, como a Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus.