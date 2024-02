Menino venezuelano de 7 anos é achado morto em SP; duas pessoas são presas

Investigações estão avançadas, diz diretora. Ivalda Aleixo explicou que o DHPP, responsável pelo caso, já ouviu várias pessoas desde quando foi informado do desaparecimento, na segunda-feira (29), e agora seguirá com os trabalhos para elucidar o caso.

As duas pessoas presas foram ouvidas nesta quarta-feira. Elas são da região onde o menino sumiu, sendo que um deles é um familiar do menino. Aleixo não divulgou os nomes dessas pessoas, nem o parentesco do familiar, mas esclareceu que ambas estavam juntas no mesmo local e que estão prestando esclarecimentos muito diferentes aos investigadores.

Tio do menino informou que a criança sumiu no sábado (27). Porém, o caso só foi registrado na polícia na segunda-feira (29), quando as buscas foram iniciadas. Os investigadores chegaram a solicitar as imagens das câmeras de segurança do local onde o menino teria desaparecido.