Idoso tem perna prensada após cair em vão entre trem e plataforma no Recife

Um idoso teve a perna prensada após cair no vão entre a plataforma e o trem, na tarde desta quinta-feira (1º), no Recife.

O que aconteceu

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram que o homem sai do vagão e, em seguida, tenta retornar, mas o trem já está com as portas fechadas. O caso ocorreu na Estação Barro, na zona oeste da capital.

O homem ultrapassou a linha amarela de segurança com o trem em movimento e caiu no vão. No vídeo, é possível ver que a perna dele ficou presa e foi arrastada pelo trem.