PMs são investigados sob suspeita de estupro coletivo em festa no Guarujá

O crime teria ocorrido durante um churrasco em agosto do ano passado em uma casa alugada por policiais no bairro Balneário Praia do Pernambuco. A mulher registrou o boletim de ocorrência em dezembro.

Um amigo teria falado para a vítima que ela havia sido estuprada por "cerca de 12 homens". Para a mulher, ele contou que entrou no quarto e o grupo a violentava. Eles teriam parado apenas após o pedido desse amigo. No dia seguinte, quando acordou, a vítima foi embora e viu que "estava machucada". Ela suspeita que esse homem também a violentou.

Segundo a Polícia Civil, a vítima afirmou que tem medo de sofrer represálias dos homens suspeitos, que são policiais militares. A identidade deles não foi divulgada e, por isso, a reportagem não conseguiu entrar em contato.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso sob segredo de Justiça. "Diante da gravidade da denúncia, a Polícia Militar informa que instaurou uma sindicância para apurar a participação de policiais militares no crime", diz nota enviada à reportagem.

Vítima engravidou

Em seu depoimento, a mulher disse que descobriu que estava grávida após o estupro. Ela afirmou à polícia que demorou para perceber, pois "não menstrua normalmente".