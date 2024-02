Irmãos morrem em ataque com 65 tiros enquanto comiam em bar de Uberaba (MG)

Rafael e Renato tinham passagens pela polícia, mas não estavam armados no momento em que foram mortos. Aos investigadores, o dono do bar informou que os irmãos eram frequentadores do espaço. Os demais clientes que estavam no local no momento do ataque não foram atingidos.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais. Os investigadores já recolheram imagens do circuito interno de segurança do bar para auxiliar na elucidação do crime.