Tenente de 30 anos morre em acidente a caminho do trabalho em São Paulo

Condutor do carro não foi preso. Segundo a SSP-SP, o motorista, que não teve o nome divulgado, permaneceu no local do acidente e tentou prestar socorro ao PM e, deste modo, não haveria imposição de sua prisão em flagrante. Como a identificação não foi divulgada, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista para pedido de posicionamento.

Caso foi registrado como colisão e homicídio culposo (sem intenção de matar). A ocorrência foi realizada no 91º Distrito Policial (Ceasa).

Secretário de Segurança Pública lamentou a morte. Nas redes sociais, Guilherme Derrite prestou seus sentimentos aos familiares e amigos do tenente.

O tenente atuava no 22º Batalhão de Polícia Militar, sediado no Jardim Marajoara, na zona sul da capital paulista. O batalhão era o mesmo em que a PM Sabrina Romão, morta baleada em uma tentativa de assalto em janeiro, trabalhava. "Desejo força aos nossos irmãos do 22º BPM/M, que ainda se recuperavam da perda da Soldado Sabrina quando receberam essa triste notícia", acrescentou Derrite. Segundo a PM, Fabio entrou na corporação em 2015.

Tenente deixa os pais, a irmã e sua noiva. O velório e sepultamento do tenente ocorrem nesta quarta-feira (7) em Perdizes, na zona oeste, apurou a reportagem.

Reportagem contou história de tenente com noiva

Reportagem publicada na página do governo do estado de SP no Dia dos Namorados de 2023 contou a história do PM com sua companheira. O texto conta que Fabio surpreendeu a companheira, à época aspirante e oficial da corporação, com um pedido de casamento durante a formatura dela na Academia do Barro Branco. O casal se conheceu na Academia durante o curso preparatório para a corporação.