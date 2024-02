PMs são presos suspeitos de morte de policial no RJ; vítima era monitorada

Dois policiais militares foram presos, nesta quarta-feira (7), suspeitos de envolvimento na morte da policial Vaneza Lobão, de 31 anos, em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Ela atuava na investigação de milícias.

O que aconteceu

Os suspeitos monitoravam a vítima e o endereço onde ela morava, segundo a polícia.

Os policiais eram do 27º e do 31º batalhão. Eles foram presos no local de trabalho, na zona oeste do Rio. Um deles chegou a trabalhar na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, onde Vaneza atuava.