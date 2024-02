Moradora que impediu entregador de usar elevador vai prestar depoimento

João Eduardo prestou queixa na polícia.

O entregador contou que está abalado com a situação. "Ela fez tanta questão de uma coisa tão fútil, sabe? Um pouco pela minha cor também e pela classe social, talvez por eu ser entregador. É triste, é desgastante também. Desgaste emocional, estou um pouco abalado. A gente acorda cedo para trabalhar, para correr atrás do pão de cada dia e se depara com pessoas assim", disse em entrevista ao RJTV, da TV Globo.