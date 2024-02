Polícia fecha fábrica de chocolates alucinógenos em SP; mulheres são presas

Havia opções de chocolates ao leite, vegano e até 70% cacau. Alguns dos itens custavam entre R$ 50 e R$ 300. No catálogo também havia as opções de chás e até cookies disponíveis aos interessados.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois locais. Um deles, um imóvel de alto padrão, era o local onde os doces eram fabricados e o outro era sede administrativa da empresa, localizada em um centro comercial na região central do município.

A psilocibina, contida em fungos psicodélicos, faz parte da lista de substâncias banidas no Brasil. Apesar de o cogumelo não ser proibido, o seu componente alucinógeno está na lista de substâncias banidas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) junto com drogas como a cocaína e heroína.

A dupla foi presa em flagrante. As mulheres foram detidas por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Como as identidades das suspeitas não foram divulgadas, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.