Polícia Civil promete greve durante carnaval em PE; Justiça proíbe

A governadora é culpada. É quem está levando os policiais civis à greve no Carnaval. Greve no Carnaval, a partir da 0h da sexta-feira.

Áureo Cisneiros, presidente do Sinpol-PE

O Governo de Pernambuco informa que uma comissão do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) foi recebida, nesta terça-feira (6), no Palácio do Campo das Princesas, por representantes da Casa Civil e da Secretaria de Administração (SAD). Mais uma vez, foi ressaltado que o Governo já abriu diálogo e que um cronograma para reabertura das mesas de negociações será apresentado ainda neste mês de fevereiro com o objetivo de discutir as pautas pleiteadas pela categoria.

Governo de Pernambuco, em nota