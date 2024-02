Família pede doação para viúva e filhas de soldado da Rota morto em serviço

As doações devem ser feitas apenas por meio da chave Pix de número de celular: (11) 97798-7349. Ao enviar o valor, deverá aparecer o nome de "Amanda Moraes da Silva". A viúva ressaltou que este é o único meio de doação. Nenhuma página de arrecadação foi criada na internet por Amanda, amigos ou familiares para receber os valores.

Nas redes sociais, a viúva agradeceu o apoio: "Obrigada por todo e qualquer valor. Ainda não estou conseguindo falar e responder a todas as mensagens de muitos amigos. Obrigada por todas as mensagens. Confesso que leio todas para reunir forças. Obrigada por tudo".

Relembre o caso:

Soldado foi ferido com tiro no olho. Por volta das 17h30 de sexta-feira (2), o soldado Samuel Wesley Cosmo, integrante da viatura de Rota 91323 foi ferido com tiro no olho quando fazia patrulhamento na avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube. O PM foi levado para a Santa Casa do município em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

Cosmo atuou na Operação Escudo. Na noite de 27 de julho do ano passado, o soldado se envolveu em uma ocorrência na Comunidade da Prainha. Ele e a equipe de Rota faziam patrulhamento e disseram ter trocado tiros com três suspeitos, sendo que um deles foi alvejado e dominado e os outros dois fugiram, informou o colunista do UOL Josmar Jozino.

Nova Operação Escudo na Baixada Santista. Na noite de sexta, a SSP confirmou por meio de nota que a ação que visava a identificação e prisão dos suspeitos envolvidos no caso do soldado da Rota.