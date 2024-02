Homens que se passavam por diretores do BNDES são presos em GO

A investigação começou em dezembro do ano passado, quando uma procuradora aposentada do Tribunal de Contas do Tocantins teve prejuízo de mais de R$ 1 milhão, depois de solicitar empréstimo de R$ 15 milhões. A polícia afirma ter identificado ao menos sete vítimas dos golpistas.

Durante a negociação de uma suposta garantia pelo dinheiro que seria entregue pela mulher pelo empréstimo, os estelionatários entregaram uma bolsa cheia de falsos dólares e fugiram com o dinheiro da vítima.

Em maio de 2023, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, formalizou ao então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, denúncia acerca dessas fraudes.

Com Gilberto Rodrigues foram apreendidos mais de R$ 39 mil em espécie.

Ainda segundo a polícia de Goiás, os três já possuem anotações criminais. Neste caso, eles devem responder por estelionato e associação criminosa.

Os três também eram procurados pela Polícia Civil do Distrito Federal, que chegou a cumprir mandados de busca e apreensão contra eles no ano passado, mas na ocasião eles não foram encontrados.