Prédio interditado em Praia Grande tem apartamentos de até R$ 1,6 milhão

Os valores de venda dos imóveis são variáveis. As plantas com um dormitório, por exemplo, custam em média R$ 350 mil; os de dois quartos, na faixa de R$ 500 mil e, com três, entre R$ 700 e R$ 900 mil, de acordo com a Baraçal Imóveis, que atua com venda e aluguel em Praia Grande.

Área de lazer do prédio envolve piscina, academia e campo de futebol Imagem: Divulgação/Baraçal Imóveis

O preço das coberturas, com mais suítes, churrasqueira e vista para o mar, pode chegar a custar R$ 1,6 milhão. No edifício, há uma ampla área de lazer, com academia, piscina, sala de jogos, campo de futebol e espaço de coworking.