Quatro mulheres são encontradas mortas na mesma casa na Grande Fortaleza

Quatro mulheres foram encontradas mortas em uma casa na Grande Fortaleza.

O que aconteceu

As mulheres foram mortas com tiros. O crime aconteceu na noite de sábado (17) no bairro Urucutuba, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Duas das vítimas, uma de 44 anos e outra de 39 anos, já foram identificadas. No entanto, não há informações sobre as outras duas mulheres mortas.