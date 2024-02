'Só vi fogo': ela teve 60% do corpo queimado em acidente com gasolina

Fiquei posicionada de frente para ele, não fiquei longe. Em um milésimo de segundo, passou uma cena na minha cabeça. Só vi o fogo e gritei 'não', mas ele já tinha batido o isqueiro. Foi tudo muito rápido.

O fogo veio direto para minhas pernas e tomou conta de toda a varanda. Me desesperei e comecei a me abanar, só que o oxigênio alimenta o fogo —então, as chamas só aumentavam.

'Não senti dor'

Só conseguia pensar que precisava me apagar para não morrer carbonizada. Meu namorado também pegou fogo, mas ele correu para fora e se jogou no chão, e conseguiu apagar o fogo. Eu poderia ter ido atrás dele, mas não fui.

Resolvi correr para dentro da casa dele e só gerei mais problemas. Me agachei no chão e continuei me batendo. O fogo começou a subir pela minha mão, braço, pescoço. Quando chegou no rosto, minha sogra apareceu e conseguiu me apagar com um cobertor.