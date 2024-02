Vídeo mostra sangue sendo lavado sob olhar de PMs após morte em Santos

Com 31 mortes, a operação é a mais letal de São Paulo desde o massacre do Carandiru, que terminou com a morte de 111 detentos após uma rebelião no presídio, em 1992.

O que se sabe sobre o caso

PM alega confronto, mas moradores contestam. Policiais militares informaram que atiraram após terem sido recebidos a tiros em uma tentativa de abordagem a um suspeito na tarde de ontem, em uma comunidade no bairro Saboó. Mas moradores dizem que a vítima não reagiu e foi baleada dentro da própria casa.

Casa onde homem foi baleado tinha sangue no chão e buracos de tiro na parede, como mostram vídeos feitos por moradores e encaminhados ao UOL (veja abaixo).

Outra denúncia de abuso. Agentes foram flagrados quebrando uma câmera de monitoramento de uma casa no Guarujá, na segunda-feira (19). A imagem registra cinco PMs no local. Um deles usa um gradil de ferro como escada para alcançar o equipamento. Em seguida, um colega de farda inutiliza a câmera com um pedaço de madeira. A SSP diz que as câmeras eram de criminosos.

Média de 1,7 morte por dia. As mortes na ação da PM na Baixada Santista começaram em 3 de fevereiro, após o assassinato, em Santos, de um soldado da Rota, a tropa de elite da corporação. Ou seja, foram três mortes a cada dois dias. É mais do que o dobro da média diária de mortes em comparação com a Operação Escudo, concluída em setembro de 2023, com 28 mortes em 40 dias, na mesma região. A Escudo também foi desencadeada após a morte de um PM.