Operação Verão: número de mortes no litoral de SP sobe para 31

Até o momento, 31 pessoas morreram em confronto com a polícia, segundo a SSP. Entre elas, o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos. Com isso, ultrapassa a Operação Escudo, concluída em setembro de 2023 com 28 mortes em 40 dias na mesma região

Gabinete de Segurança Pública voltou para capital.A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a transferir o gabinete da pasta para Santos na tentativa de frear a onda de violência na região. Mas, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou na segunda-feira que, apesar do retorno para a capital, a operação na Baixada Santista continua.