Exército conclui inquérito sobre furto de 21 armas; 2 seguem desaparecidas

O Exército concluiu o inquérito sobre o roubo de 21 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri, em São Paulo.

O que aconteceu

A investigação terminou no dia 16 de fevereiro, segundo Comando Militar do Sudeste. Em nota, o comando disse que o resultado do inquérito foi encaminhado à Justiça Militar da União, que determinou a manutenção do sigilo do caso.