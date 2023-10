Exército diz que 8 das 21 armas furtadas em SP foram recuperadas no Rio

"Todos os esforços serão envidados para a recuperação total dos armamentos subtraídos", informou o Exército. A interceptação das armas ocorreu em uma ação integrada do Exército Brasileiro com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

O diretor do Arsenal de Guerra em São Paulo será exonerado do cargo, segundo o general. O tenente-coronel Rivelino Barata Batista de Sousa, que comandava o AGSP (Arenal de Guerra de São Paulo), será retirado do cargo por decisão do Comandante do Exército.

Apreensão ligada ao tráfico

Os policiais apreenderam os fuzis após receberem uma ligação informando a localização do armamento, que estaria dentro de um carro na Gardênia Azul, zona oeste do Rio. A comunidade é a mesma que passou a contar com a atuação do CV (Comando Vermelho) desde o começo deste ano após uma aliança entre o tráfico e a maior milícia carioca.

Após a denúncia, agentes foram ao local e apreenderam os fuzis, que estariam inoperantes devido a defeitos no seu funcionamento.

Fontes ouvidas pelo UOL ligadas ao caso acreditam que a ação partiu do próprio tráfico para brecar uma investigação mais aprofundada, que poderia atrapalhar as ações do crime organizado nas favelas do Rio.