Cinco passageiros morrem após ônibus tombar em rodovia na BA

Cinco pessoas morreram após o ônibus em que estavam tombar na madrugada de hoje na rodovia BA-270 na Bahia.

O que aconteceu

Um ônibus com 46 passageiros da viação Novo Horizonte ficou capotado próximo a um rio. O acidente ocorreu no km 71, em um trecho entre as cidades Itapetinga e Potiraguá.