Sobe para oito número de mortos por fortes chuvas no Rio

Quatro pessoas da mesma família, em Barra do Piraí, morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra. O local tinha três pavimentos e ficava na rua Paula da Silveira, no Morro do Gama. Os bombeiros conseguiram retirar outras quatro pessoas com vida dos escombros.

Já em Japeri, duas vítimas foram confirmadas ao UOL: Calleb Jefferson, 2, e Ana Caroline Costa, 24. O menino morreu após o desabamento da casa, na Rua do Mocambo, número 92, em Japeri.

Outros dois homens morreram em Nova Iguaçu. Os casos ocorreram nos bairros Ipiranga e Jardim Pernambuco.