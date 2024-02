Sobe para sete número de mortos por chuvas no Rio; há um desaparecido

Já o desaparecimento, de uma criança de seis anos, é na cidade de Mendes. Ela teria desaparecido após um deslizamento de terra.

Quatro pessoas da mesma família, em Barra do Piraí, morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra. O local tinha três pavimentos e ficava na rua Paula da Silveira, no Morro do Gama. Os bombeiros conseguiram retirar outras quatro pessoas com vida dos escombros.

O desabamento de uma casa deixou um menino morto. O caso ocorreu na Rua do Mocambo, número 92, em Japeri.

Dois homens morreram em Nova Iguaçu. Os casos ocorreram nos bairros Ipiranga e Jardim Pernambuco.

Alerta de risco

A Defesa Civil alerta para possibilidade de inundações e alagamentos. Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri e Belford Roxo apresentam alto risco.