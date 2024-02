Motoboy negro e morador branco são indiciados por lesão corporal no RS

O motoboy esclareceu que não discutiu com o agressor antes de ser esfaqueado. "Estão falando que eu discuti com ele. Ele apareceu do nada e me desferiu o golpe de faca. Então, não houve uma discussão. Eu estava sentado. Nós (os motoboys) temos um grupo de WhatsApp de delivery de comida. No caso, a maioria dos motoboys ficam por ali. Do nada, o senhor ali apareceu com um canivete. Foi de surpresa. Só falou uma coisa. Quando vê, ele já vem com o canivete me esfaqueando", relembrou.

Ele pontuou ainda que foi jogado contra a parede pelos policiais, mesmo após ter sido esfaqueado. "O brigadiano vem querer me revistar. [Mas] não tem por que me revistar. [O policial] me jogou contra a parede. Começou a falar coisas no meu ouvido para me deixar mais irritado. E foi assim, como está em todos os vídeos. Tem pessoas que estão falando mal de mim, mas elas não estavam no exato momento, elas não passaram o que eu passei. É isso aí que eu tenho para falar", contou.