Boi entra em piscina de casa em construção e é resgatado por bombeiros

Bombeiros foram acionados para o salvamento na noite de domingo (25). Os militares precisaram improvisar uma rampa com pedaços de madeira encontrados na obra para a retirada do animal da piscina.

O boi não sofreu ferimentos visíveis. O dono do animal não foi encontrado, então ele foi libertado em um pasto próximo. O síndico do condomínio foi orientado a reforçar a cerca do terreno.