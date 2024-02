Jovens ficam ilhados e abraçados por 4 horas após cabeça d'água em SC; veja

Três jovens ficaram ilhados e abraçados em pé por cerca de quatro horas no rio Rodeio, em Chapecó (SC), no último domingo (25). Eles foram surpreendidos por uma cabeça d'água, que é o aumento repentino no volume da água provocado pela chuva.

O que aconteceu

Os jovens, dois homens e uma mulher, estavam em uma área de difícil acesso e distantes da margem do rio. Outras duas pessoas, que também estavam no local, foram arrastadas pela força das águas, mas conseguiram sair. As informações são do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.