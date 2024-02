Grupo embolsou R$ 100 milhões com golpe de criptomoedas no PR e SC, diz PF

Investidores compravam criptomoeda, mas não conseguiam negociá-las. Os investigados criaram e vendiam uma criptomoeda "com suposto valor vinculado a supostas parcerias com empresas, prometendo altos lucros", segundo a Polícia Federal. Entretanto, as vítimas não conseguiam movimentar o criptoativo, que ficava em um banco digital criado pelo grupo, depois de comprá-lo.

Integrantes do grupo podem ser presos por até 28 anos. Os participantes da associação criminosa devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Cinco pessoas foram detidas.