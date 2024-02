Suspeito de roubar Rolex em posto é morto por GCM em bairro nobre de SP

GCM estava no local após levar a esposa para o trabalho na região. O agente parou no posto de combustíveis para verificar mensagens no celular quando viu o suspeito abordar a vítima com um revólver calibre .38, explicou a Secretaria de Segurança de Taboão da Serra.

Câmeras de segurança flagraram suspeito sendo alvejado e caindo no chão. As imagens, veiculadas pelo Brasil Urgente (TV Bandeirantes), mostram o momento em que o suspeito já estaria com o relógio, sobe na moto para fugir do local e é alvejado.

Duas armas de fogo foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado como roubo, resistência, morte decorrente de intervenção policial, legítima defesa, localização/apreensão de objeto, localização/apreensão de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo pela 2ª Delegacia Seccional (Sul).

O caso também é acompanhado pela SSP de Taboão da Serra.