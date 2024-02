Mulheres são só 16,4% das forças de segurança estaduais no país, diz Fórum

Mais mulheres na Câmara dos Deputados do que na Polícia Militar. Na atual representação da Casa, 14,81% dos deputados são mulheres. Segundo Samira, o baixo número de mulheres nas forças policiais impacta diretamente nas demandas priorizadas.

No efetivos dos Bombeiros, elas representam 14% do total. Na corporação, os números variam por estados. No Amazonas e Amapá, as mulheres ocupam os maiores percentuais nos quadros: 34%. Já no Ceará e no Rio Grande do Norte, ocupam 4% e 6% do efetivo.

Nas Guardas Municipais, mulheres são 16,1% do efetivo. Rondônia é o único estado que apresenta paridade entre homens e mulheres no efetivo da Guarda. O Amapá é o segundo maior percentual de mulheres guardas, com 32% do efetivo.

Barreiras à entrada de mulheres nas corporações

Cota virou limite máximo. Segundo a pesquisa, um dos fatores por trás do baixo percentual de mulheres no policiamento ostensivo é o estabelecimento de 20% de vagas para o ingresso de mulheres em concursos para a PM e o Corpo de Bombeiros, previsto na Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. "A redação do texto da lei induz a conversão da cota em limite máximo, e não mínimo", diz o estudo.

Mesmo com veto presidencial ao artigo da lei, é necessário tempo para medir mudanças, diz Samira. A diretora do Fórum acredita que, após o veto do presidente Lula no dia 12 de dezembro, é preciso aguardar um tempo até que a mudança na lei produza efeito nos próximos concursos.