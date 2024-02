Mulher que matou amante e confessou nas redes sociais é presa em Alagoas

A vítima foi morta a tiros. Segundo as investigações, a acusada assassinou o homem porque ele não queria se separar de sua esposa, com quem tinha cinco filhos, para ficar com ela.

A vítima foi atraída para uma emboscada. O homem teria ido encontrar a amante na casa do irmão dela e foi morto.

O crime aconteceu em 2021, na cidade de São José da Tapera (AL). O mandado de prisão por homicídio qualificado foi emitido pela Vara do Único Ofício de São José da Tapera.

O UOL tenta localizar a defesa da acusada. O espaço fica aberto para manifestações.