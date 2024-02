Presidente da Braskem é convocado para depor em CPI sobre mina em Maceió

A CPI da Braskem aprovou a convocação do presidente da empresa para prestar depoimento sobre a mina que cedeu em Maceió e afetou vários bairros da capital de Alagoas.

O que aconteceu

Senadores aprovaram requerimento, mas ainda não definiram data para a audiência. O pedido para convocar Roberto Bischoff foi feito pelo senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Ao UOL, a Braskem afirmou que "vem cumprindo os compromissos assumidos com Maceió e seus moradores com diligência e transparência e está à disposição, como sempre esteve, para esclarecer sobre suas atividades. A empresa contribuiu e continuará contribuindo com as autoridades responsáveis, fornecendo as informações pedidas, no prazo solicitado".