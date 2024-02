Renan diz que vai deixar CPI da Braskem após escolha de relator do PT

A comissão vai investigar a atuação da petroquímica em Maceió. O foco será apurar a responsabilidade da Braskem pelo afundamento de solo provocado em cinco bairros da capital.

"A designação do senador Rogério Carvalho é regimental. [...] Em função da designação do senador Rogério Carvalho para ser o relator da comissão, eu evidentemente não concordo, não concordarei, e não vou concordar com os prejuízos a Alagoas. Eu como senador teria legitimidade maior ainda para defender os interesses do estado. Respeito o Rogerio, é um dos grandes senadores da casa, mas não vamos aceitar", disse.

O presidente da CPI justificou a indicação pela necessidade de uma investigação "totalmente isenta". Omar Aziz havia pedido compreensão de Calheiros: "Sei da sua preocupação com o seu estado. Sei também que Vossa Excelência tem todo interesse de investigar a fundo e deve contribuir com essa CPI como membro."

Calheiros culpa a Braskem pela tragédia socioambiental ocorrida em Maceió. O parlamentar é pai do ex-governador de Alagoas e atual ministro dos Transportes, Renan Filho, e também é padrinho político do atual governador do estado, Paulo Dantas (MDB).

Mesmo tendo criado a CPI, mesmo tendo estabelecido o fato determinado, mesmo tendo coletado assinatura por assinatura, eu deixo essa comissão parlamentar de inquérito exatamente por não concordar com o encaminhamento da relatoria

Senador Renan Calheiros

Entenda a crise em Maceió