Criminosos criaram mais de 5.400 anúncios nas redes para golpe da Serasa

MPF entrou com ação contra a Serasa. Em dezembro de 2023, o MPF (Ministério Público Federal) entrou como coautor da ação, que pede a indenização de R$ 30 mil para cada consumidor lesado e o pagamento de uma multa equivalente a até 10% do seu faturamento anual no último exercício —sendo que o montante não poderia ser inferior a R$ 200 milhões (aqui).

Processo ainda não foi julgado. Questionada sobre o andamento do processo, o MPF informou ao UOL Confere, em nota, que "a ação segue em tramitação na Justiça Federal". "Não há nenhuma decisão judicial até o momento determinando o pagamento de indenizações".

Já Serasa declarou que "o recente pedido do MPF foi integralmente indeferido pelo juízo respectivo do caso". "A Serasa Experian já apresentou defesa na ação judicial proposta em fevereiro de 2021, pelo Instituto Sigilo. Na ocasião, demonstrou, de forma amplamente detalhada a ausência de invasão nos seus sistemas ou de qualquer indício de que o suposto vazamento tivesse tido origem em suas bases de dados. Esses resultados foram também corroborados por respeitado instituto de perícias após extenso trabalho de análise e revisão, cujo parecer técnico foi entregue às autoridades competentes"

Instituto Sigilo não informa quem está apto a receber a suposta indenização. No vídeo fraudulento, o narrador incentiva os consumidores afetados pelo megavazamento a preencherem um formulário com dados pessoais — como nome, email, telefone e CPF — no site da organização. Na página, há uma foto com a frase "assine a petição", acompanhada do título: "Sigilo começa a cadastrar vítimas de vazamento de dados que podem ganhar até R$ 30 mil da Serasa".

O UOL Confere testou o formulário várias vezes e, mesmo quando inseriu números inventados, o resultado do site foi o mesmo, com a mensagem: "O SEU DADO FOI VAZADO PELO SERASA! Assim como os dados de todos os brasileiros!".

*Com informações de Letícia Dauer, colaboração para o UOL, em São Paulo