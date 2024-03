Calor e águas de março: onde vai ficar acima da média no mês?

A previsão do tempo para o mês de março indica que boa parte do Centro-Sul do Brasil deverá ter chuva abaixo da média, com exceção do Rio Grande do Sul e outros pontos isolados do Sudeste. Já as temperaturas devem ficar acima da média.

Onde vai fazer calor?

A temperatura deve ficar acima da média em muitas áreas do Centro-Sul do Brasil, em março, principalmente nas regiões Centro-Oeste e no Sudeste, segundo a MetSul.

A previsão é de um mês de março quente na parte mais ao sul do território brasileiro, mas não nos níveis da primeira metade de fevereiro no Rio Grande do Sul. O calor no Sul do Brasil no mês de março deve ser sentido com mais força no estado do Paraná.