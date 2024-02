Grávida picada por aranha: 'Pele estava necrosando, tinha veneno no sangue'

Na época, grávida de 6 meses, ela procurou um hospital e foi medicada com antibiótico e remédio para dor. Ketisley foi orientada a continuar com a medicação em casa por mais sete dias. No entanto, o local da picada começou a ficar avermelhado e ela passou a ter coceira por todo o corpo.

A situação só foi piorando e dois dias depois eu já sentia muita dor, a ponto de não conseguir colocar o pé no chão. Ketisley Aparecida Freitas Lessa.

No dia 8 de janeiro, três dias depois da picada, Ketisley recorda que as dores não cessavam e parte da pele da perna direita começou a escurecer.

Voltei ao hospital e o exame de sangue constatou que havia veneno na corrente sanguínea. A minha coagulação estava afetada e eu poderia ter uma hemorragia. Além disso, a minha pele já estava necrosando.

A bacharel em direito precisou ficar internada por três dias. Foi constatado nos exames que o veneno não havia afetado a bebê e não estava interferindo na gestação.