PM morto em São Paulo era terceiro-sargento e estava inativo desde 2020

Assassino roubou arma de Cavalcanti após crime e fugiu de moto. PM chegou a ser levado para o Hospital Municipal do Tatuapé após o ataque, mas não resistiu.

O caso foi registrado como homicídio no 31º DP (Vila Carrão). Posteriormente, o caso foi encaminhado ao 21º DP (Vila Matilde).

Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. As investigações do caso continuam para identificar e prender o autor do crime.

Grande São Paulo já soma cinco ataques a PMs em 2024

Troca de tiros em farmácia causou morte de PM e filha na Zona Norte. Caso aconteceu no último dia 24. O cabo Anderson de Oliveira Valentin viu os suspeitos tentarem roubar o estabelecimento, desceu com a arma em punho do carro em que estava e foi baleado.

Policial sofreu tentativa de homicídio em Guarulhos no último dia 11. O militar circulava de moto pela cidade na região metropolitana de São Paulo quando foi abordado por dois homens e foi baleado. Ele voltava do trabalho, foi socorrido e sobreviveu ao ataque.