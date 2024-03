Universidade suspende alunos de medicina investigados por fraudes no Enem

Três alunos de medicina foram suspensos hoje da Uepa (Universidade do Estado do Pará) após serem suspeitos de fraudar prova do Enem. Um deles teria feito a prova no lugar dos outros dois.

O que aconteceu

A Uepa publicou a decisão no Diário Oficial do Estado. A medida cautelar de suspensão ocorreu depois da descoberta de que um aluno cobrou R$ 150 mil para fazer exame para dois candidatos, que conquistaram a vaga por meio de fraude.

Eles estão afastados até o fim do processo da PF (Polícia Federal). André Rodrigues Ataíde, Eliesio Bastos Ataíde e Moisés Oliveira Assunção não poderão acessar o campus Marabá, onde cursam medicina, além de estarem impedidos de realizar atividade acadêmica e frequentar estágios curriculares obrigatórios.