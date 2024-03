Casal é suspeito de usar Minha Casa Minha Vida para dar golpes em SP

Polícia Civil investiga casos de estelionato. Em nota, a instituição informou que o 85º Distrito Policial (Jardim Mirna) e a Delegacia de Santa Isabel analisam os casos.

Construtoras afirmam que não têm vínculo com suspeitos. A Vivaz informou que "repudia veementemente qualquer tipo de atividade ilegal ou golpes que possam prejudicar a população". A Plano&Plano disse que "nenhum valor é cobrado antes da assinatura formal do contrato de compra e venda". Ambas disseram que colaboram com as investigações.

Minha Casa não cobra taxa de cadastro

Há três formas de se cadastrar no Minha Casa Minha Vida. Pasta responsável pelo programa, o Ministério das Cidades informa que os interessados podem procurar prefeituras, instituições financeiras do governo (Banco do Brasil ou Caixa Econômica) ou entidades sem fins lucrativos que desenvolvam empreendimentos ligados à iniciativa.

Em nenhum dos três casos, o beneficiado precisa pagar qualquer tipo de taxa para se cadastrar.