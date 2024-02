Aluno cobrou R$ 150 mil para fazer prova do Enem para candidatos, diz PF

"Quem fez a prova foi o próprio Moisés", alegou Jordano Matias, advogado do terceiro estudante. "Ele está inteiramente interessado em apoiar e cooperar com a polícia e com a Justiça Federal para que esse assunto seja o mais rápido possível solucionado", complementou.

A Universidade do Estado do Pará também se pronunciou. A instituição disse que "acompanha e colabora com as investigações conduzidas pela Polícia Federal e aguarda a conclusão do processo para tomar as medidas cabíveis".