Câmera de monitoramento de raios flagra explosão de meteoro no céu do RS

Devido às condições climáticas desfavoráveis em outras regiões do estado, somente a estação do Bate-Papo Astronômico, no Santa Maria Tecnoparque, realizou o registro. Segundo o pesquisador, as câmeras de monitoramento de meteoritos, dotadas de tecnologia para a realização de análises astrométricas, não captaram o fenômeno.

Por essa razão, tornou-se impossível determinar tamanho, altitude e velocidade do objeto. Sabe-se que ele seguia na direção nordeste de Santa Maria, então ele provavelmente ocorreu na região do município de Torres.

Objetos brilhantes e intensos como esse não são tão comuns quanto os meteoros regulares que a estação costuma captar no céu do Rio Grande do Sul. Geralmente, se pode avistar um deles por mês, talvez a cada dois meses, ao olhar para o céu. Em algumas ocasiões, os pesquisadores conseguem registrar até 100 meteoros, mas normalmente entre 20 e 30 são capturados pelas câmeras da estação.