Frasco de perfume em forma de granada mobiliza polícia no Paraná

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível granada encontrada no interior do Paraná na tarde de segunda-feira (4).

O que aconteceu

Uma pessoa chamou a polícia ao se deparar com o suposto explosivo. O solicitante enviou uma foto para a equipe, que recomendou o isolamento do local. O caso aconteceu em um centro de reciclagens da cidade de Ouro Verde do Oeste.

Um ex-militar reconheceu que não se tratava de uma granada e manuseou o objeto. O homem, que afirmou já ter servido ao Exército, quebrou o isolamento e constatou que se tratava de um frasco de perfume.