Bombeiros retomam busca por homem desaparecido após temporal em SP

Os bombeiros retomaram nesta manhã as buscas por um homem desaparecido na tarde de ontem, quando caiu em um córrego na zona leste de São Paulo durante um temporal.

O que aconteceu

Homem de 42 anos está desaparecido desde as 15h40 de ontem, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele e uma mulher, que não foi identificada, caíram em um córrego na rua Francisco Góes Araújo, no bairro Jardim Lourdes.

As buscas foram suspensas durante à noite, mas voltaram nesta manhã. As equipes do Gaed, grupo dos bombeiros especializado em ações em emergências e desastres, estão no local.